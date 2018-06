"Non c'è più nulla da attendere: i ballottaggi del voto amministrativo hanno eliminato ogni residuo dubbio e rendono incomprensibile ogni ulteriore tentativo di rinvio o di melina di parte. Le mezze soluzioni sarebbero, come sempre, solo una mancata soluzione: non ci si illuda di poter alimentare la prospettiva di un segretario a termine. Il PD nazionale deve celebrare senza indugi un congresso immediato che elegga un nuovo segretario autorevole e pienamente legittimato e un nuovo gruppo dirigente". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Pd Domenico Bevacqua. "La vittoria delle destre a trazione leghista - prosegue Bevacqua - è netta, indiscutibile e priva di sfumature: non possiamo continuare a balbettare, rifugiandoci nei tatticismi e nelle appartenenze a schieramenti interni che non rappresentano altro che se stessi. Abbiamo bisogno di una linea chiara e di una voce univoca. In un battito d'ali è trascorsa un'era e noi non possiamo continuare a parlarci addosso adagiati nel passato: in politica, la stasi è inutile e non fa altro che agevolare il crollo. C'è ancora tutto un popolo che di riformismo e di sinistra sente il bisogno, ma con questo popolo, con questi cittadini, il Pd ha smesso da tempo di avere rapporti, lasciando vuote e aperte quelle praterie nelle quali sono cresciuti la paura, il rancore e la rivendicazione esasperata del particolare. Non ci sono scorciatoie non ci sono dilazioni, c'è soltanto che bisogna ricominciare dall'inizio: partendo dai territori, dalle mille periferie, dai buoni amministratori, da persone credibili capaci di interloquire con credibilità con i bisogni reali dei cittadini".

"La rincorsa alle destre, al leaderismo e alle modalità comunicative del populismo - sostiene ancora il consigliere regionale - si è rivelata un disastro: bisogna offrire un'alternativa. E l'alternativa si trova tutta nelle nostre radici. Un autentico riformismo di sinistra ha come sua stella polare gli ultimi, i deboli, coloro che non ce la fanno, a cominciare da quel Sud che ha dimostrato senza mezze misure il suo rifiuto, il suo rigetto verso i metodi e le scelte messe in campo negli ultimi anni. Da semplice consigliere regionale che frequenta senza sosta i territori e le comunità, colgo il grido di allarme, di preoccupazione, di disperazione, che sale dalla nostra gente. Si presentino con chiarezza le posizioni che aspirano alla guida, ci si confronti democraticamente e, alla fine, si decida. Ma non dopodomani, non domani: ora".