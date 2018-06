Il sindaco Sergio Abramo si è congratulato con il senatore Marco Siclari, eletto all'unanimità capogruppo di "Forza Italia-Berlusconi presidente" per la commissione igiene e sanità di Palazzo Madama. "È il riconoscimento che l'intera famiglia di Forza Italia, dal presidente Berlusconi al gruppo consiliare del Senato, ha voluto tributare a un uomo politico attento e competente come Marco Siclari". Il primo cittadino ha aggiunto: "Il senatore calabrese, al quale mi lega da anni un sincero sentimento d'amicizia, è uno dei parlamentari più esperti in materia di sanità e, sono sicuro, che Forza Italia abbia fatto la scelta più giusta. Sono convinto, oltretutto, che Siclari, punto di riferimento per l'intero comparto della salute della nostre regione, sarà anche un supporto fondamentale nella sfida più importante della sanità catanzarese impedendo che si areni quel processo di integrazione fra il Pugliese-Ciaccio e la Mater Domini, collegato alla realizzazione del nuovo ospedale, che non può assolutamente essere rinviato o cancellato".

Dettagli Creato Giovedì, 28 Giugno 2018 15:37