Presentati gli esiti del bando offerta turistica

Si è tenuto nel pomeriggio, nella sala congressi di un hotel di Feroleto Antico l'incontro informativo, presieduto dal presidente Mario Oliverio, per presentare gli esiti del Bando Offerta Turistica, pubblicato a settembre 2017, con cui la Regione punta a sostenere progetti per il miglioramento dell'offerta turistica regionale e la qualificazione dei servizi turistici. L'avviso sostiene due ambiti di intervento: il primo su potenziamento e qualificazione dei servizi di ricettività e termali; il secondo sul rafforzamento e qualificazione degli altri servizi turistici. Pari a più di 18 milioni di euro milioni di euro la complessiva dotazione finanziaria (10.599.818,36 di euro per l'Ambito Prioritario 1; 8.000.000 di euro per l'Ambito Prioritario 2). Beneficiari sono PMI e lavoratori autonomi con unità operativa in Calabria.

A partecipare all'incontro introdotto dal consigliere regionale Michele Mirabello sono stati l'Autorità di Gestione del POR Paola Rizzo, il dirigente generale del Dipartimento Sviluppo economico Fortunato Varone, il dirigente del settore Attività economiche e Incentivi alle imprese Francesco Marano che hanno fornito le informazioni tecniche. Nell'occasione sono stati resi noti i dettagli della partecipazione al Bando, gli esiti istruttori, sull'accompagnamento e l'assistenza ai potenziali beneficiari del bando così come le informazioni alle imprese escluse riguardo le modalità di presentazione delle richieste di riesame. Sono state in totale 435 le domande pervenute (136 per l'Ambito 1 e 299 per l' Ambito 2) . Sono risultate finanziabili 39 domande per l'Ambito 1; 47 per l'Ambito 2. La Regione- è stato spiegato- per il tramite di Fincalabra, invierà alle imprese la cui domanda è stata valutata come finanziabile una nota con la quale si comunica l'esito della valutazione fatti salvi gli esiti delle nuove valutazioni a seguito delle richieste di riesame. Le imprese la cui domanda non è stata valutata positivamente potranno inviare una motivata richiesta di riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione delle valutazioni sul sito CalabriaEuropa. Entro lo stesso termine i soggetti interessati potranno presentare richiesta di accesso agli atti per ottenere i documenti necessari inerenti alla valutazione della domanda. La Regione pubblicherà graduatoria ed esiti sul sito CalabriaEuropa sul quale è possibile reperire tutte le informazioni. "L'incontro di oggi- ha detto il presidente Oliverio alla folta platea di operatori interessati relativamente all'avviso- ha una duplice motivazione: la prima è spiegare quelle che sono state le problematiche emerse dall'esame delle domande relativamente al primo bando; la seconda è informarvi che ci sarà un nuovo bando che sarà ricalibrato sulla base dell'esperienza precedente. Il nostro obiettivo è quello di spostare risorse in direzione della riqualificazione della offerta turistica alberghiera, il che non esclude la possibilità di investire per nuova ricettività alberghiera. Il metodo adottato, come per altri settori - ha puntualizzato-, offre il massimo di garanzie per quanto riguarda la trasparenza, avendo scelto la digitalizzazione ." " Puntiamo anche a nuova ricettività turistica oltre che a migliorare la qualità dell'offerta. L'obiettivo che dobbiamo darci, a partire dagli operatori turistici, è quello di elevare la qualità degli standard dell'offerta turistica, perché altrimenti si rischia di essere tagliati fuori" ha rimarcato Oliverio che, ancora riguardo al bando, ha voluto precisare ancora: "c'è tutta la volontà di assumere il massimo di domande possibili." " L'incontro odierno è operativo perché ci accingiamo a fare un altro bando e a mettere in campo risorse pari a 20 milioni di euro" ha proseguito il presidente che ha ancor parlato di altri strumenti per il turismo quali i contratti di sviluppo per i quali la Regione ha messo risorse importanti a cofinanziamento di quelle nazionali e, quindi, più diffusamente, della strategia che si sta concretizzando per sostenere un settore, quello turistico, che è strategico. " La stiamo costruendo tassello per tassello- ha indicato il presidente della Regione- e ne sono parte fondamentale una serie di relazioni, di contatti con i tour operator, come i collegamenti, sui quali cui abbiamo destinato risorse importanti La strategia ha portato un aumento delle presenze e i primi segni di un allargamento della stagionalità. Tutto ciò-ha concluso- presuppone elevare l'offerta turistica; dobbiamo stringere un patto in cui ognuno deve fare la sua parte, sinergicamente e attraverso confronto e dialogo." Il partecipato incontro, che ha contato un ampio e costruttivo confronto, è servito ancora a presentare un nuovo Bando, in corso di definizione, rivolto alle imprese, per migliorare l'offerta turistica regionale che prevede un investimento di circa 20 milioni di euro, di cui ha parlato Varone. L'avviso sarà in preinformazione a breve. Particolare attenzione sarà data alla semplificazione amministrativa del procedimento.