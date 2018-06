Enza Bruno Bossio: “Orgoglio calabrese per nomina di mons. Nunzio Galantino a Presidente Apsa”

"E' con orgoglio che apprendiamo della nomina, da parte di papa Francesco di mons. Nunzio Galantino, vescovo emerito di Cassano Ionio, a Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa).

Nunzio Galantino è una personalità assai significativa della nuova Chiesa di papa Francesco il quale gli ha conferito nel corso di questi anni importanti incarichi come quello di Segretario Generale della CEI.

E' ancora vivo il ricordo della visita pastorale a Cassano Ionio di papa Francesco nel 2014, fortemente voluta proprio da mons. Galantino.

In quella storica giornata seguita al barbaro omicidio del piccolo Cocò, ucciso e bruciato dalle cosche, il papa pronunciò parole inequivocabili contro la 'ndrangheta: "I mafiosi sono scomunicati".

Ma mons. Galantino in questi anni si è distinto anche per il suo impegno a favore dei migranti, per i quali ha anche organizzato corridoi umanitari per sottrarli a guerre e persecuzioni.

Come deputata calabrese gli rivolgo auguri di buon lavoro nel nuovo incarico nella certezza che continuerà a non far mancare la sua parola e la sua azione a favore della nostra terra di Calabria". Lo scrive in una nota Enza Bruno Bossio.