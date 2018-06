"Presenterò un'interpellanza urgente al Governo per chiedere chiarimenti sui motivi della mancata partecipazione del nostro Paese all'European Intervention Iniziative accordo che verrà formalizzato oggi in Lussemburgo da 9 Paesi UE ( Francia, Germania, Belgio, Danimarca, Olanda, Estonia, Spagna, Portogallo oltre che la Gran Bretagna) per la creazione di una forza militare comune d'intervento con la finalità di cooperazione tra Stati in aree di crisi che possono minacciare la Sicurezza europea". Lo dichiara Maria Tripodi capogruppo della Commissione difesa alla Camera dei Deputati. È grave che un Paese come l'Italia, tra i fondatori della UE e da sempre impegnata nelle missioni internazionali sia spettatrice e non protagonista di quello che potrebbe diventare il pilastro di una vera forza militare comune di difesa europea, conclude l'esponente azzurra.

Dettagli Creato Lunedì, 25 Giugno 2018 13:10