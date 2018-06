Anas, in G.U. l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione delle opere in verde lungo l’A2 autostrada del “Mediterraneo” tra le province di Potenza, Cosenza e Catanzaro

Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi l'esito della gara d' appalto per i servizi di manutenzione delle opere in verde lungo l'A2 Autostrada 'del Mediterraneo', tra le province di Potenza, Cosenza e Catanzaro.

Nel dettaglio, l'appalto – del valore di 2 milioni e 850 mila euro – è stato aggiudicato all'Impresa Sicilville s.r.l. con sede a Randazzo (CT).

Gli interventi riguarderanno tutte le attività necessarie per mantenere a livelli di efficienza le opere in verde lungo la tratta autostradale compresa tra il km 148,442 e il km 304,000, in entrambe le carreggiate attraverso, in particolare, i servizi di sfalcio erba, taglio arbusti, potatura e/o abbattimento alberature nel triennio 2018-2020.

