La Festa della MusicaSONA in Treno: un’invasione di musica dal Tirreno alla Costa Jonica

E' partita alle 13.30 da Diamante (CS) la prima carrozza invasa dai musicisti di Calabria Sona, gli altri partiti da Crotone alle 14.40, un percorso di suoni, musica, canti, balli etutti sono arrivati a Reggio Calabria. 40 stazioni oltre 30 musicisti per un'invasione di musica dal Tirreno alla Costa Jonica!

Nella Stazione centrale di Reggio Calabria la Festa della Musica, più suggestiva e seguita della nostra Calabria, è sfociata in una jam-session di tutti gli artisti. "Siamo contenti di aver realizzato un progetto inserito nelle "note particolari" del MiBACT e di aver incontrato tanta gente che in un luogo, non luogo, come quello dei treni ci ha regalato sorrisi ed è stata coinvolta in un vortice di emozioni attraverso quello che sappiamo fare, musica!" – sono le parole del Direttore Generale di Calabria Sona Giuseppe Marasco che ha dato vita a questa incredibile scommessa per la Festa Europea della Musica.

La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare! Inno alla gioia, questo il titolo della giornata dedicata alla Musica, e la grande famiglia di Calabria Sona ci ha creduto e ha dato vita ad un flash-mob veramente particolare e in linea con ciò che la giornata rappresenta, un live itinerante per festeggiare insieme questo grande giorno!

Un linguaggio universale che merita di essere festeggiato, e l'idea di unire la Calabria partendo dal binario di Diamante nel Tirreno, attraversando la fascia Jonica su Crotone, approdando a Reggio Calabria attraverso il mezzo di trasporto che potrebbe segnare una chiave di svolta nei collegamenti regionali è intuitivo e degno di nota. Uno spettacolo nello spettacolo, attraversando i nostri luoghi che sono la perfetta scenografia alla nostra Musica.

Il Treno, un luogo "inusuale", un luogo frequentato da ogni tipo di persona, che porta ciascuno verso il suo destino umano, conoscitivo, il treno un luogo di incontri, e speranze, è qui che Calabria Sona, ormai il più grande Circuito di musica Made in Calabria, ha scelto di inondare di note e allegria, creando la Festa musicale nella consapevolezza che la musica unisce e non divide. Sui treni gli incontri sono molteplici, pendolari, turisti, ma anche immigrati e tanti giovani ai quali il grande circuito si rivolge in modo particolare. La mission del circuito è sempre alta e ha sempre unito messaggi sociali alla promozione degli artisti e dei festival "made in Calabria".

Calabria Sona era presente invitata e citata come "note particolari" del MIBACT con l'iniziativa: "in Calabria la FESTA della Musica SONA in Treno" e questo inorgoglisce gli organizzatori e tutto lo staff.

Una contemporanea europea che ha visto Calabria Sona protagonista e al centro delle iniziative europee, con l'intento di dare un segnale forte: Unire la Calabria attraverso il treno e la musica. L'evento è stato organizzato da Calabria Sona - TRENITALIA - AIPFM – MIBACT

Grazie a tutti gli artisti coinvolti, ecco alcuni nomi: Fulvio Cama – Antonio Grosso – Le muse del mediterraneo – Tarantella No Stop – Ciccio Nucera – Behike Moro – Massimo Ferrante – Carmine Sangineto – Nino Stellitano e Kalavrìa – TimpRuss – Accademia Progetto Teatro – Valentina Balistreri..

Ecco come Calabria Sona ha realizzato il Programma:

TIRRENO

Treno 3793

- Partenza Diamante ore 13:27

-Artista = Carmine Sangineto

Treno 3761

-Partenza Paola ore 14:09

- Artista = Antonio Grosso School

-Partenza Lamezia ore 14:42

- Artista = Le Muse del Mediterraneo

-Partenza Villa S.Giovanni ore 15:53

-Artista =Nino Stellittano

Arrivo Reggio Calabria stazione centrale ore 16:12, dove scenderete tutti e suonerete in stazione aspettando gli altri arrivare dalla parte ionica.

IONIO

Treno 22627

- Partenza Crotone ore 14:47

- Artista = sKapizza

Treno 3671

- Partenza Catanzaro Lido ore 15:44

- Artista = Ciccio Nucera

- Partenza Roccella ore 16:27

- Artista = Tarantella no stop Fabio Chiera

- Partenza Melito P. S. ore 17:39

- Artista = Behike Moro

Arrivo a Reggio Calabria centrale ore 18:10 dove i musicisti daranno vita ad una jam-session finale .