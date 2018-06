Meteo, l'estate tarda ad arrivare: possibili temporali nel weekend e durante la prossima settimana

L'estate sembra non voler partire e l'ultimo weekend di giugno ne darà la conferma. Il team del sito www.iLMeteo.it, come riporta l'AdnKronos, comunica che venti freschi, o addirittura freddi, di Bora domani avranno fatto diminuire le temperature di 10°C al Nord e sulle regioni adriatiche, dove la colonnina di mercurio difficilmente supererà i 25°C come ad esempio a Venezia, Ancona e Trieste (qui soltanto 22°C). Al mattino ultimi forti temporali condizioneranno il tempo sulla Puglia meridionale, possibili anche sull'Appennino lucano e campano, mentre nel pomeriggio sulla Calabria. Domenica il tempo subirà un nuovo peggioramento che comincerà con dei temporali mattutini sulle Alpi del Piemonte, proseguirà nel pomeriggio con l'estensione dei temporali a tutto l'arco alpino e probabilmente fin verso le pianure del Veneto e del Friuli Venezia Giulia entro sera.

Tempo che si aggraverà anche sulle due Isole maggiori: temporali pomeridiani colpiranno la Sardegna, particolarmente intensi su cagliaritano, Ogliastra e nuorese, e la Sicilia, specie sull'ennese. Clima ancora fresco con il Nord, le regioni adriatiche, l'Umbria, la Calabria e la Basilicata che registreranno temperature massime comprese tra 21 e 24°C. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it ci dice che "nell'ultima settimana di giugno la pressione tornerà ad aumentare gradualmente, il tempo migliorerà al Nord e al Centro, mentre al Sud, specie su Puglia, Basilicata, Calabria e Campania si potranno avere ancora dei temporali. Temperature in lento, ma graduale aumento su tutte le regioni".