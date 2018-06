Bando Master Universitari, approvate le graduatorie provvisorie

Nuove risorse ai laureati, con ISEE 2018 del nucleo familiare non superiore a 30mila euro, per coprire totalmente o parzialmente i costi di iscrizione ai master post-laurea.

La Regione, prendendo atto dei lavori della Commissione di valutazione, ha approvato infatti le graduatorie provvisorie delle domande ammesse al finanziamento dei voucher relativi ai master di primo e secondo livello.

Sono ammesse a contributo, su 246 richieste complessive, 134 domande: 54 per master di primo livello, 80 per master di secondo livello.

L'importo massimo del contributo regionale erogabile è pari a 4mila euro, con una dotazione complessiva del bando di circa 1,2 milioni di euro.

Si specifica che per alcune domande ammesse la commissione ha ritenuto di indicare prescrizioni a carico dei partecipanti indicate in corrispondenza di ciascun beneficiario e di fissare il termine del 10 luglio 2018 entro e non oltre il quale i partecipanti ammessi con prescrizione dovranno inviare, a mezzo posta elettronica certificata o con posta elettronica non certificata, la documentazione richiesta in graduatoria, trasmettendola ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I diretti interessati inoltre possono proporre richiesta di riesame entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito ufficiale della Regione.

Gli elenchi provvisori dei soggetti ammessi/non ammessi sono consultabili nella pagina del bando.

Bando: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/356/index.html