Ernesto Magorno eletto Segretario della Commissione Agricoltura del Senato

Ernesto Magorno è stato eletto segretario della Commissione Agricoltura del Senato. "Ringrazio il gruppo del Pd - ha detto Magorno in una dichiarazione - per avermi indicato e la Commissione Agricoltura del Senato per avermi votato. Cercherò di fare al meglio il mio lavoro avendo, come sempre, a cuore la mia regione, dove l'agricoltura rappresenta una grande risorsa e riveste un importante ruolo strategico per l'economia di questa terra".

Dettagli Creato Giovedì, 21 Giugno 2018 14:57