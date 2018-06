Associazione italiana sommelier della Calabria: Maria Rosaria Romano riconfermata alla presidenza

L'uscente Maria Rosaria Romano è stata confermata per il prossimo quadriennio alla presidenza dell'Associazione italiana sommelier della Calabria. La rielezione di Romano è stata sancita dal voto degli iscritti alla sezione calabrese dell'Ais, che conta 650 iscritti. Oltre alla presidente Romano sono stati eletti i consiglieri Domenico Bellantonio (Reggio Calabria), Francesco De Giuseppe (Cosenza), Gianfranco Manfredi (Lamezia Terme), Paola Marullo (Catanzaro) e Salvatore Mauro (Cosenza). Entrano nel Consiglio regionale dell'AIS Calabria, eletti per la prima volta su base provinciale dai soci delle delegazioni di riferimento: per Catanzaro, Vincenzo Celi; Cosenza, Simona Cairo; Reggio Calabria, Riccardo Cannistraci; Vibo Valentia, Attilia De Vito, e Locride, Giada Eliodoro. Eletti anche i componenti dell'organo di controllo regionale, Andrea Casazzone e Giuseppe D'Urso. "L'Associazione Italiana Sommelier - è detto in un comunicato - si presenta in ottima salute, con un numero di iscritti in continua crescita, confermando il rinnovato interesse di un pubblico sempre più giovane e trasversale verso il mondo dell'enologia. Forte di una valenza didattica di alto profilo, l'Ais ha incrementato nell'ultimo triennio i propri corsi di formazione del 39%, con un aumento dei partecipanti del 46%, con la fascia 'under 30' in maggior crescita. Un trend che fa ben sperare anche nella ripresa dei consumi interni un consumo, soprattutto, consapevole e sostenibile. La Guida Vitae, anche nell'ultima prestigiosa edizione, si conferma un apprezzato strumento di orientamento, la più ampia e completa rassegna critica (un volume di 2080 pagine...) del panorama produttivo italiano". (Ansa)

