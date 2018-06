Dal 7 luglio saldi estivi in Calabria

I saldi estivi in Calabria partiranno il 7 luglio. E' quanto emerge dal sito istituzionale della Regione, nel quale e' pubblicata una delibera adottata nei mesi scorsi dalla Giunta in ottemperanza alla legge regionale 17/1999 contenente "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa". Nel provvedimento, proposto dall'assessore allo Sviluppo economico e promozione delle attivita' produttive, Francesco Russo, si specifica che i saldi estivi dureranno 60 giorni a decorrere dal 7 luglio, primo sabato del mese.

Dettagli Creato Mercoledì, 20 Giugno 2018 17:57