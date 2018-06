Nasce il il primo Tg Web Lis in Calabria

Si chiama "SettimanaLis", ed è una rubrica di informazione generalista a carattere provinciale, della durata di circa un quarto d'ora con notizie selezionate e rielaborate dalla redazione della testata web CatanzaroTv.it, lette in studio da una giornalista e tradotte in Lingua dei segni italiana da un'interprete qualificata. E' il primo Tg Web Lis realizzato in Calabria e tra i primi in assoluto in Italia.

Il progetto che ha permesso la realizzazione dell'iniziativa, ora a carattere provinciale, è stato proposto dall'Ente Nazionale Sordi Calabria al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Ogni puntata viene caricata nell'apposita categoria del sito ed è visibile on demand in qualsiasi momento e da qualsiasi località tramite tutti i devices multimediali (Pc, tablet e cellulari). "Un progetto - ha detto il presidente regionale dell'Ens Antonio Mirijello - che mira ad abbattere le barriere della comunicazione che si frappongono quotidianamente tra la società e le persone sorde".