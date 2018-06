Consumi, Codacons: "Dati deludenti, in Lombardia spesa superiore di 1200 euro rispetto alla Calabria"

I dati Istat sui consumi nel 2017 sono "estremamente deludenti e al di sotto delle aspettative", per il Codacons. "Il 2017 doveva essere l'anno della ripresa dei consumi ma così non è stato".

"La crescita della spesa delle famiglie è infatti ancora insufficiente e non raggiunge i livelli del 2011", spiega il presidente Carlo Rienzi che chiede al governo di liberalizzare il settore del commercio e abrogare i saldi di fine stagione oramai inutili e obsoleti. Il Codacons registrano inoltre differenze abnormi a livello territoriale: una famiglia residente in Lombardia spende addirittura 1.244 euro al mese in più di un nucleo residente in Calabria, regione fanalino di coda sul fronte dei consumi, a dimostrazione delle disuguaglianze economiche e sociali che spezzano in due l'Italia.