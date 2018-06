Il cordoglio di Oliverio per la scomparsa del professore Roma

"Il ricordo del Professore Roma ci accompagnerà per sempre con il suo esempio di passione e di mitezza, di rigore negli insegnamenti e di lustro per il mondo accademico calabrese". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. "Le sue indiscusse qualità e le sue numerose indagini in varie aree del mondo – ha aggiunto Oliverio - hanno contribuito non solo a dare prestigio all'Università della Calabria, ma hanno acceso la passione di tanti studenti per l'Archeologia. Il Professore Roma mancherà alla Calabria e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e stargli accanto".

