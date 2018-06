Ex Lsu-Lpu, ok da Ministero a decreti finanziamento Enti locali

L'Assessore regionale al Lavoro Angela Robbe comunica a tutti gli Enti Locali utilizzatori di Ex Lsu/Lpu coinvolti nel processo di contrattualizzazione ex decreto interministeriale 8 ottobre 2014 che, a seguito degli incessanti intercorsi contatti tra Regione Calabria e Ministero del Lavoro, essendo stati attivati tutti gli adempimenti necessari per l'erogazione del contributo statale per l'anno 2018, lo stesso Ministero ha già iniziato l'emanazione dei relativi decreti agli Enti Pubblici ammessi al finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 207, terzo periodo e ss L. 147/2013.

Dettagli Creato Sabato, 16 Giugno 2018 12:35