Oliverio: “Puntiamo al primo posto per l’uso delle risorse europee”

"Siamo medaglia d'oro nel Sud e quarti in Italia, abbiamo invertito la rotta e passare da ultimi a quarti in Italia è un gran risultato. Il mio obiettivo, però, è diventare i primi in Italia. Una bella sfida a cui lavoriamo quotidianamente, perché il percorso che abbiamo realizzato, non solo è la meta, ma ci sprona ad andare avanti, considerato risultati che stiamo ottenendo". Così il presidente della Regione Mario Oliverio commenta la notizia che vede la Calabria come quarta in Italia nell'uso delle risorse europee

Dettagli Creato Sabato, 16 Giugno 2018 11:36