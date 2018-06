Contrabbando sigarette, nuovo arresto ex viceprefetto Elba

Nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per Giovanni Daveti, 66 anni, l'ex viceprefetto reggente l'ufficio distaccato dell'isola d'Elba, arrestato lo scorso 31 maggio nell'operazione "Vicerè" della Guardia di Finanza di Livorno e Portoferraio e attualmente sospeso dal servizio per raggiunti limiti di età. La misura, notificata in carcere, si lega a un sequestro di 9 tonnellate di sigarette di contrabbando effettuato dalle Fiamme Gialle nel porto di Livorno il 25 maggio scorso, che ha portato a ordinanze di custodie cautelari in carcere anche per Giuseppe Belfiore, 61 anni, Giovanni Faiello, 41 anni, e Davide Alpi, 53 anni, a loro volta già arrestati (Faiello e Alpi erano ai domiciliari) sempre nell'ambito della stessa inchiesta coordinata dalla Procura di Livorno, diretta dal procuratore capo Ettore Squillace Greco, che ha ipotizzato l'esistenza di gruppo criminale a Livorno che commetteva frodi fiscali. Tra gli arrestati figura Giuseppe Belfiore, già coinvolto in molteplici indagini delle forze di polizia, più volte arrestato anche per associazione a delinquere di stampo mafioso, affiliato ad una delle più note cosche di 'ndrangheta operanti nel territorio piemontese e fratello del mandante dell'omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia.

Dettagli Creato Venerdì, 15 Giugno 2018 19:06