Welfare, Garavini (Pd): "Ddl per fasciatoio in luoghi pubblici"

"Spazi pubblici a misura di bambino rendono la nostra società più family-friendly. E migliorano il livello di civiltà del Paese. Con questo obiettivo ho presentato un disegno di legge per introdurre l'obbligo dei fasciatoi per il cambio dei neonati in tutti gli esercizi pubblici e negli edifici comunali, regionali e statali".

"Oggi le famiglie sono più dinamiche. I genitori viaggiano e incontrano gli amici portando con sé i figli piccoli. Per questo si rende necessario avere spazi comuni vivibili anche per loro. A cominciare dai padri, che finalmente stanno riscoprendo anche in Italia un ruolo attivo. Per questo la proposta di legge prevede l'introduzione dei fasciatoi anche nei bagni maschili, non più solo in quelli femminili". "Si promuove così una piena realizzazione dell'uguaglianza di genere, mettendo un punto a una visione ormai arcaica secondo la quale sarebbe solo la madre a doversi prendere cura dei bimbi. Il compito del legislatore consiste proprio nel risolvere le problematiche quotidiane dei cittadini. Iniziamo dalle famiglie". È quanto dichiara la senatrice PD, Laura Garavini, nel presentare il disegno di legge sottoscritto anche dai senatori Cucca, Patriarca, Iori, Rampi, Parente, Boldrini, Alfieri, Comincini, Margiotta, Valente, Magorno, Rojc.