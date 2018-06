Il 18 giugno torna il Consiglio Regionale, tra i punti la surroga dei consiglieri Cannizzaro e Ferro

Si è riunita questa mattina a palazzo Tommaso Campanella la conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari.

L'organismo, i cui lavori sono stati coordinati dal presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, ha calendarizzato per lunedì 18 giugno la prossima seduta dell'Assemblea, chiamata a discutere delle proposte di legge che, nel frattempo, avranno ottenuto il parere favorevole delle commissioni.

Come primo punto all'ordine del giorno sarà posta la surroga dei consiglieri Cannizzaro e Ferro che hanno optato per il mandato parlamentare. Il Consiglio inoltre – è stato stabilito dai capigruppo – si riunirà di nuovo entro la fine del mese di giugno per una tornata di lavori interamente dedicata al sindacato ispettivo.

La Conferenza ha infine ricevuto una informativa del Segretario generale in materia di spesa flessibile del personale regionale.