"Nave Aquarius dirottata in Spagna, ora stiano sereni i sindaci di Crotone e Reggio Calabria, non avranno la possibilità di mettersi in mostra con la finta carità pelosa del buonismo, annunciata a mezzo stampa; potranno comunque andare in vacanza in Spagna, se proprio vogliono incontrare i clandestini, visto che sui territori che amministrano servono a poco.

Forza Nuova Calabria in questo scontro tra forze nazionali e forze anti-nazionali, tra Soros e l'Italia, tra le ONG e le organizzazioni sane della nazione, tra la finta accoglienza e la vera carità cristiana, insomma in questo scontro epocale che sfugge ai distratti sindaci Pugliese e Falcomatà, in cerca di riflettori facili, non può che essere dalla parte dell'Italia!

Esprimiamo soddisfazione ed invitiamo i sindaci calabresi ad occuparsi degli innumerevoli problemi della regione, perché questo scivolone non è passato inosservato alla maggioranza dei cittadini delle città che amministrano, che come tutti gli italiani sono stanchi del fenomeno immigrazione, considerata ormai per quello che è: una invasione". Lo scrive in una nota Forza Nuova Calabria.