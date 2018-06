Caporalato: Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil chiedono di incontrare Salvini e Centinaio

Le Organizzazioni Sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno chiesto al Ministro dell'Interno Matteo Salvini e al Ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio un incontro urgente per affrontare le problematiche del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori agricoli. Lo rendono noto in un comunicato unitario le organizzazioni di categoria.

"Anche a seguito dei gravi fatti – riporta la lettera inviata dai tre Segretari generali Rota, Galli e Mantegazza – relativi all'uccisione del giovane lavoratore, regolarmente soggiornante in Italia, Sacko Soumaila, avvenuta il 3 giugno scorso in provincia di Vibo Valentia", le organizzazioni chiedono l'incontro "per affrontare la situazione della tendopoli di San Ferdinando e più complessivamente sulle iniziative che il Governo intende perseguire per ridurre progressivamente tutte le situazioni di degrado e di sfruttamento di persone costrette a lavorare sotto il gioco dei caporali e di chi ad essi si rivolge".

I sindacati sottolineano infine ai Ministri che "la preoccupazione è resa ancora più acuta dall'avvicinarsi in questi giorni delle campagne di raccolta in un contesto nel quale il tema accoglienza e integrazione dei lavoratori migranti, risorsa preziosa nei nostri campi ma purtroppo oggetto di sfruttamento e di ricatto, diventa ancora più urgente".