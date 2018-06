Pd, Gigliotti: "Non ripetere errori del passato, serve passo in avanti e condivisione"

"C'è da augurarsi che la formazione del governo giallo-verde metta fine alla catalessi del PD e apra una fase di discussione e di ricostruzione della presenza della sinistra nel nostro Paese.

Forse la paura di nuove elezioni ha paralizzato i dirigenti democratici e impedito qualunque iniziativa per scongiurare un esito politico che viene descritto come il peggiore possibile, ma contro il quale niente è stato messo in campo". E' quanto sostiene Antonio Gigliotti, componente assemblea regionale Pd.

"Sarebbe drammatico se ora il PD pensasse di potersi riprendere dalla sconfitta gravissima subita semplicemente aspettando gli errori di Lega e 5Stelle, mettendosi, come è stato detto, seduti comodi con i pop-corn in mano.

Al drammatico risultato delle elezioni del 4 marzo non è servita, a nessun livello, una riflessione, una ricerca, un'autocritica. Chi aveva ruoli dirigenti ha dichiarato di assumersi le proprie responsabilità e ha annunciato le dimissioni che non sono diventate operative: Renzi fa precedere le riunioni della direzione dalle sue interviste che dettano la linea, Magorno dice che non ha nemmeno bisogno di dimettersi perché il suo mandato è scaduto e, quindi, nei fatti, resta in carica. Quali siano, poi, le responsabilità che si assumono, quali gli errori commessi, non è dato sapere. La sconfitta dipende dalle fake news, dagli elettori, dal destino. A noi, invece, pena il rischio di estinzione, serve riconoscere con chiarezza a quale, o a quali, bivi abbiamo sbagliato strada per non ripercorrerla più.

Invece, a quanto pare, siamo intenzionati a ripercorrere i sentieri che ci hanno portati al precipizio.

Le riunioni, quando si svolgono, non hanno valore. In Calabria è stato deliberato il Congresso Regionale che dovrebbe tenersi a giorni. Ovviamente non è possibile, non c'è neanche il regolamento sulla base del quale dovrebbe svolgersi. Nei giorni scorsi è stato annunciato il rinvio ma non è stato disegnato un nuovo percorso: a questo punto l'assemblea regionale deve riunirsi nuovamente per decidere tempi e modalità del congresso regionale. A Catanzaro e Lamezia non abbiamo da anni organismi dirigenti cittadini e quindi una linea politica riconoscibile. Fino ad oggi in tanti hanno pensato di avvalersi di questa anarchia per far meglio valere le proprie ambizioni elettorali.

C'è ancora qualcuno che la pensa cosi? Non è chiaro a tutti che in questo disastro non c'è spazio per disegnini personali?

C'è un solo modo per invertire un destino altrimenti già scritto: ripartire dalle fondamenta, ricostruire una forza politica che ha le sue ragioni d'essere nella difesa degli interessi dei più deboli, nell'affermazione del diritto al lavoro e dei diritti dei lavoratori, nella lotta alle disuguaglianze e ai privilegi, nella difesa della scuola e della sanità pubblica.

Una forza politica basata sull'azione collettiva e non sul ruolo dell'uomo solo al comando, capace di valorizzare le proprie forze e di discutere con franchezza al proprio interno. Secondo me c'è ancora spazio per un simile PD. Ma siamo prossimi al punto di non ritorno.

Fra poco più di un anno si voterà in Calabria per le elezioni regionali. Se non volgiamo trovarci dopo il voto a scrivere la cronaca dell'ennesima sconfitta annunciata dobbiamo, oggi, davvero cambiare passo e strada procedendo immediatamente alla convocazione dell'assemblea regionale per fissare la data del congresso.

Invito i segretari dei circoli delle città a convocare l'assemblea cittadina degli iscritti per procedere all'elezione del Segretario e dei suoi organismi per dotarsi di una guida cittadina per restituire finalmente autonomia e riconoscibilità all'esterno e ridiventare punto di riferimento per gli iscritti e i militanti e una guida per i nostri rappresentanti istituzionali".