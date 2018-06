Riunito il tavolo tecnico operativo sul personale dei Centri per l'Impiego

Si è tenuta nella Cittadella regionale, alla presenza degli assessori al Personale, Mariateresa Fragomeni, ed al Lavoro, Angela Robbe, la riunione del tavolo tecnico operativo sul personale dei Centri per l'Impiego della Calabria, composto dai dirigenti generali del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Bruno Zito, coadiuvato dai dirigenti Tassone, Rossi e Cardamone, del Dipartimento Lavoro, Fortunato Varone, coadiuvato dal dirigente Cosentino, del Dipartimento Bilancio, Filippo De Cello e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali. Il tavolo è stato istituito a seguito dell'accordo sottoscritto tra la Regione e le Organizzazioni sindacali nello scorso mese di marzo che, in applicazione di quanto previsto nell'ultima legge di bilancio dello Stato, n° 205/2017, prevede il trasferimento dei dipendenti dei Centri per l'impiego alle Regioni. Nel corso dell'incontro i rappresentanti della Regione hanno illustrato il lavoro svolto dai Dipartimenti interessati in questi mesi per consentire il rispetto dei tempi previsti nell'accordo stesso, informando che dal primo luglio prossimo si procederà con l'immissione nei ruoli regionali dei lavoratori interessati previa approvazione del Piano dei fabbisogni di personale da parte della Giunta regionale. Al termine dell'incontro l'Assessore Fragomeni ha dichiarato: "Voglio esprimere la mia grande soddisfazione per il lavoro svolto, apprezzato anche dalle Organizzazioni sindacali, e ringraziare i dirigenti del Dipartimento Personale ed i loro collaboratori che si sono impegnati per permettere alla Calabria di essere tra le prime Regioni ad aver definito questo delicato passaggio di competenze di un servizio che è destinato a ricoprire un ruolo sempre più importante nel mondo del lavoro."

