È online l'Avviso per la selezione di n. 58 figure professionali cui affidare lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica ai controlli di primo livello e gestione delle irregolarità sulle operazioni finanziate dal Por Calabria Fesr Fse 2014-2020 e dal Piano di azione e coesione, nonché dagli altri programmi finanziati con fondi SIE.

Gli esperti da selezionare sono suddivisi in tre profili: 50 revisori middle per attività di controllo di primo livello; 5 revisori senior per attività di coordinamento e supporto alle operazioni di controllo di primo livello; 3 Esperti Olaf junior per la gestione delle irregolarità e frodi commesse ai danni del bilancio europeo.

L'obiettivo della selezione è quello di garantire la puntuale e rigorosa esecuzione dei controlli di primo livello e delle attività correlate, oltre che un tempestivo e costante aggiornamento del sistema informativo locale Siurp (Sistema informativo unitario regionale per la programmazione) con riguardo ad operazioni gestite, controlli effettuati, irregolarità riscontrate oltre che all'andamento della spesa regolare, da certificare in domanda di pagamento alla Commissione europea, al fine di poter individuare tempestivamente eventuali criticità ed opportune azioni correttive.

Come indicato nell'avviso regionale, approvato con decreto n. 5634 del 01/06/2018, oltre ai requisiti generali di ammissibilità sono previsti dei requisiti specifici di ammissibilità per profilo.

La selezione delle figure professionali sarà espletata nelle seguenti quattro fasi: estrazioni curricula dalla Banca dati esperti; verifica di ammissibilità e valutazione dei titoli; formazione della graduatoria per titoli di studio e professionali; colloquio.

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura per una ed una sola delle figure professionali ricercate entro le ore 12.00 del 20 giugno, tramite il sistema informatico: iscrivendosi alla Banca dati o aggiornando la loro posizione qualora già iscritti, inserendo, o aggiornando, i dati relativi alle schede. Al momento dell'iscrizione nella banca dati il soggetto interessato autocertifica il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati; a seguito dell'iscrizione alla banca dati, o dell'aggiornamento, registrare la candidatura per la selezione.

Per le richieste di chiarimento in merito al presente Avviso, i candidati potranno contattare il responsabile del procedimento, entro e non oltre i tre giorni antecedenti la scadenza dell'Avviso, telefonicamente al numero 09616853117 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 o tramite e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Calabria e sul portale Calabria Europa.