Antonio Marziale, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, ha rilasciato la seguente dichiarazione che si trasmette integralmente:

"Da qualche giorno la mia segreteria è destinataria di segnalazioni da parte di professionisti che chiedono delucidazioni su telefonate da parte di una casa editrice proponente l'acquisto di un manuale in materia di tutela dei minori al costo di 100 euro, tra i cui autori figurerebbe il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria. A tal uopo si rende noto che nessuna pubblicazione del Garante è in vendita per mezzo call center o altre forme di marketing".