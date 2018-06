Anche la Calabria celebra la Festa della Repubblica

Buona #FestadellaRepubblica a tutte e tutti! Oggi oltre 300 studentesse e studenti partecipano a #Roma alle celebrazioni del #2giugno. Con loro anche il Ministro Marco Bussetti. Le #scuole di #ViboValentia consegneranno il tricolore da loro realizzato al Presidente #Mattarella". E' il testo di un tweet del Miur, che rappresenta la prima uscita pubblica del neo ministro dell'Istruzione. Le scuole che consegnano la bandiera sono l''Istituto De Amicis e il Convitto Filangieri di Vibo Valentia in rappresentanza degli studenti delle scuole vibonesi e degli studenti delle Consulte studentesche calabresi, che hanno partecipato alla realizzazione di un tricolore fatto a maglia con il "prezioso ausilio delle loro nonne".

Nella suggestiva cornice del Parco della Biodiversita', Catanzaro ha celebrato la Festa della Repubblica con la solenne cerimonia organizzata dalla Prefettura. Una celebrazione particolarmente sentita, quest'anno, come ha detto il prefetto, Roberta Ferrandino: "La nostra Repubblica - ha spiegato - e' un bene troppo prezioso e tutti siamo chiamati a difenderla e preservarla, e' questo il senso delle splendide parole pervenute dal nostro presidente della Repubblica. Il sale della democrazia e' anche la discussione ma anche il rispetto e la responsabilita', che deve appartenere a tutti noi. E il nostro impegno - ha proseguito il prefetto Ferrandino - dev'essere sempre quello di coinvolgere sempre di piu' la cittadinanza affinche' tutti possano capire che la democrazia e' un valore di noi tutti e che bisogna difenderla anche con la partecipazione a giornate come questa".La cerimonia, che si e' svolta presso il monumento ai caduti di Nassiriya, ha seguito il classico protocollo, con l'alzabandiera, la deposizione della corona di fiori e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica da parte del prefetto Ferrandino. Un momento di apprensione si e' registrato quando, probabilmente a causa di un colpo di vento, due aste in metallo con gli stendardi sono caduti sfiorando Ferrandino, che, con pronta ironia, ha commentato: "Potevate perdere un prefetto, forse siete stati sfortunati...".

"Ho partecipato stamattima ai festeggiamenti per la festa della Repubblica a Crotone alla presenza di S. E. il Prefetto Cosima Di Stani. Non nascondo che è stata una grande emozione". Lo afferma in una nota il segretario dell'Ust Magna Graecia Francesco Mingrone. "I festeggiamenti di quest'anno - ha aggiunto - arrivano in un momento, particolarmente, importante per la storia del Paese. Mai come adesso abbiamo bisogno di sentirci italiani. Di ritrovare quei valori che hanno accompagnato quanti si sono prodigati in quel 2 giugno che sancì la nascita della Repubblica. Lavoriamo, quindi, ciascuno per quanto gli compete, affinché i nostri giovani possano capire e fare proprio il valore di queste giornate storiche. Il 2 giugno è la festa di tutti. Degli italiani in Italia. Degli italiani all'estero. È l'occasione per celebrare insieme tutto ciò che fa parte del nostro passato: conquiste e sconfitte. È una festa ma è, sopratutto, un'occasione per riflettere. Oggi più che mai".

Subito dopo, insieme al sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, al presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, e ai vertici delle forze militari e dell'ordine, ha proceduto alla consegna delle onorificenze: la medaglia d'oro al Valore civile, alla memoria, ai familiari di Nicola De Sando, di San Pietro a Maida, morto nell'aprile 2016 per salvare il padre rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro, e la medaglia d'Onore, alla memoria, al figlio di Vincenzo Ieraci, di Zagarise, combattente della seconda guerra mondiale.Sono state poi consegnate le onorificenze al Merito della Repubblica a otto nuovi insegni della provincia: ufficiale Antonio Colica, cavalieri Salvatore Blanco, Ezio Chiarella, Francesco di Nuzzo, Sergio Mascaro, Gianfranco Morabito, Michele Stanizzi. Alla celebrazione della festa della, Repubblica di Catanzaro hanno preso parte, tra gli altri, l'arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone, il presidente della Corte d'appello, Domenico Introcaso, i senatori Gelsomina Vono (M5S) e Bianca Laura Granato (M5S), il deputato Antonio Viscomi (Pd), i consiglieri regionali Arturo Bova (Dp) e Domenico Tallini (Fi).

Essere uniti e avere la partecipazione dei cittadini e degli uomini delle istituzioni assume un significato particolare, quest'anno, perche' abbiamo appena passato un momento difficile e di disorientamento, conclusosi ieri con la formazione del nuovo governo". Lo ha detto stamattina il prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomao, partecipando alle celebrazioni per la Festa della Repubblica. "Sono ancora tanti i momenti cruciali che dovremo affrontare e superare, ma ancora piu' forte - ha detto Tomao - deve essere l'unita' dei cittadini, e le istituzioni, che sono al servizio dei cittadini, devono essere al loro fianco, ma anche ai cittadini chiediamo una partecipazione attiva". In questi giorni "e' prevalso il buonsenso e il senso dello Stato - ha concluso Tomao - abbiamo avuto dei grandi e begli esempi che dobbiamo imitare, perche' l'unita' d'Italia si pratica nei fatti".

L'Anpi provinciale di Cosenza ha celebrato la festa della Repubblica consegnando una targa a "l'unico partigiano vivente della Provincia di Cosenza, un "giovanotto" di 97 anni", come dice il presidente provinciale Anpi Cosenza, Maria Pina Iannuzzi. Si chiama Antonio Annunziato Garofalo, classe 1921, nome di battaglia "Binda". Oltre ad aver combattuto in Russia nel secondo conflitto mondiale, ha fatto parte delle formazioni partigiane combattendo per la Resistenza. Oggi era emozionatissimo, quando il Prefetto Giancarlo Tomao gli ha stretto la mano. Nativo di Aprigliano, a pochi chilometri da Cosenza, Antonio Annunziato Garofalo, oggi amato bisnonno, e' il piu' anziano partigiano vivente di tutta la provincia di Cosenza e tra i piu' longevi dell'intero paese. Totonno, come da sempre e' chiamato, appena 19enne, fu chiamato alle armi e dovette partire per la guerra. Era il 1940. Fu arruolato con il battaglione mortai del Corpo di armata Roma ed avviato al deposito "81 reggimento fanteria" il 10 gennaio del 1941. Giunto in territorio dichiarato di guerra, parti' per la Russia il 17 luglio del 1941 nell'81 reggimento fanteria Roma con il corpo di spedizione italiana CSIR del Regio Esercito. Ha sopportato la fame e il gelido inverno russo, camminando nella neve con le scarpe rotte e combattendo con un equipaggiamento assolutamente inadeguato. E prendendo parte alla battaglia di Stalin sul fiume Dohn occupato dai russi. Eppure e' riuscito a ritornare a casa, approdando nella formazione partigiana 20 Garibaldi in Piemonte (Lanzo Torinese) dove ha assunto la qualifica gerarchica di partigiano combattente. I ricordi di "Binda" sono sempre lucidi e ricchi di particolari quando racconta che furono decine di migliaia i partigiani meridionali che parteciparono alla liberazione dell'Italia dal fascismo e dall'occupazione nazista. "Se avevo paura? Sono entrato nella resistenza forse con l'incoscienza di un giovane, - dice l'anziano patriota - ma con una volonta' di ferro, per la pace e la liberta'". (A