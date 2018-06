"Salutiamo con favore la nascita del Governo italiano che speriamo rappresenti l'inizio della stabilizzazione della vita istituzionale del Paese: esigenza mai così avvertita come in questi ultimi tempi. Ma, nell'augurare al Presidente del Consiglio Conte e alla sua squadra buon lavoro, non possiamo non registrare con rammarico – sottolinea Cinzia Nava, presidente della Commissione regionale Pari Opportunità – la mancanza di indicazione a livello di governo sulle Pari Opportunità. Al momento, infatti, nella lista delle materie assegnate ai singoli Dicasteri, non vi è traccia di 'Pari Opportunità'".

"Eppure – osserva Cinzia Nava- sono cinque le Ministre che compongono la compagine governativa alle quali va il mio messaggio di stimolo per la creazione a Palazzo Chigi di un Dipartimento preposto che sia riferimento per le politiche di genere, dalle quali la società in continua evoluzione non può prescindere. Vorrei ricordare – aggiunge- che, nella passata legislatura, il Dipartimento presieduto da Maria Elena Boschi è diventato un punto di riferimento e di monitoraggio prezioso, anche tra le regioni, grazie all'azione di coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie collegate alla progettazione e alla attuazione delle politiche delle pari opportunità. Significativo anche il recente piano strategico anti violenza maschile sulle donne incentrato sulla centralità della prevenzione, della protezione delle vittime e della punizione dei colpevoli, con l'indicazione di nuove linee guida per gli ospedali. Ed allora – mi domando- perché disperdere questo patrimonio?".