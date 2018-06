Lunedi 4 giugno, dalle ore 9:00 sino alle 14:00, nella Cittadella regionale , si terrà il Seminario City Logistics – Sostenibilità e distribuzione urbana delle merci.

La City Logistics riguarda la distribuzione delle merci nei centri urbani ed è strettamente connessa alla shopping mobility; le due azioni sono cruciali per i centri urbani ed in particolare per i centri storici e costituiscono sempre più la parte preminente della mobilità urbana.

Il presidente Mario Oliverio e l'assessore alla logistica Francesco Russo illustreranno i contenuti del Programma di Attuazione della Misura 2.5 City Logistics del Piano Regionale dei Trasporti e le possibili modalità esecutive per la realizzazione, con il cofinanziamento da parte della Regione Calabria degli interventi programmabili ed attuabili dai Comuni, in forma singola o associata.

''Il Seminario – spiega il presidente della Regione, Mario Oliverio - sarà un momento di valutazione e di confronto sulle modalità esecutive previste dal Programma di Attuazione, ai fini della realizzazione di interventi per la tutela dell'ambiente, per il miglioramento della sicurezza stradale e per l'impiego delle energie pulite, che esaltino gli aspetti positivi della distribuzione delle merci, con il riassetto delle consegne e la possibilità di un loro incremento con integrazione a vantaggio dei negozi, e confinino quanto più possibile le esternalità negative. Gli interventi di City Logistics sono stati proposti e implementati in molte città e centri turistici europei. Gli interventi previsti danno un impulso positivo ai centri urbani contribuendo a migliorarne l'accessibilità e innalzarne il livello di vivibilità con la riduzione dell'inquinamento, della congestione e degli incidenti; contribuiscono anche ad incentivarne lo sviluppo economico e l'efficientamento, ad esempio con la riduzione dei chilometri percorsi dai mezzi a parità di servizio, la riduzione dell'occupazione impropria delle sedi viarie, l'utilizzo delle aree di sosta e delle piazzole di fermata dei veicoli merci, il miglioramento dei rifornimenti dei negozi.''

Con lo sviluppo di un sistema integrato di misure per i centri urbani, la Calabria pone le condizioni di correre per essere tra le migliori regioni europee centrando gli obiettivi di crescita a sostenibilità fissati dall'UE al 2030.

Al Seminario è prevista la partecipazione di Comuni, Associazioni ambientaliste, Camere di Commercio, Università.