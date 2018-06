Il Movimento 5 Stelle: "Ripristinare treni soppressi sulla fascia jonica"

"E' oramai confermato che anni di 'mala politica' hanno costretto tutta la fascia ionica che va da Crotone a Rocca Imperiale al totale isolamento geografico, sociale e culturale". E' quanto sostengono, in una nota, i parlamentari del M5s Silvana Abate, Margherita Corrado e Elisabetta Barbuto. "Chiediamo - affermano Abate, Corrado e Barbuto - che la Regione dia risposte concrete ed immediate ai cittadini interessati facendo ripristinare treni soppressi, come il Crotone-Milano, e facendo partire da Sibari treni (delle 'frecce' veloci) per Roma e per Bari. Anziché proclami, chiediamo alla Regione un preciso e affidabile progetto di elettrificazione della tratta Sibari-Crotone al fine di dare alla popolazione di tale aerea la sacrosanta possibilità di poter viaggiare con una Frecciargento così come avviene in ogni altro angolo dell'Italia". A detta dei parlamentari del M5s "non è per niente dignitoso negare a parte di cittadini italiani la possibilità di muoversi con la comodità che fornisce il viaggiare utilizzando le cosiddette 'frecce' che consentono di raggiungere la destinazione in tempi ragionevoli e soddisfacendo anche le esigenze particolari di determinati utenti. Di certo non ci tranquillizza la dichiarazione fatta dalla Regione di una elettrificazione della tratta Sibari-Catanzaro e ancor meno i lavori che dovrebbero partire entro il 10 giugno (alle porte della stagione estiva e turistica) del brevissimo tratto Corigliano-Rossano per la messa in posa di quattro tralicci. Non consentiremo più specchietti per le allodole ma chiediamo a gran voce una progettazione seria dei lavori che abbiano soprattutto un inizio ma soprattutto una fine in tempi congrui. Non permetteremo più che vengano create false speranze nei cittadini solo per soddisfare le esigenze di propaganda elettorale. Non permetteremo la dismissione della tratta ferroviaria Crotone-Sibari". "A nulla serve - sostengono Abate, Corrado e Barbuto - riferirsi esclusivamente al trasporto con gli autobus, oramai esclusivo mezzo di trasporto in questo angolo di terra abbandonato solo dagli uomini perché questo deve essere solo concorrente e non sostitutivo. La concorrenza deve creare l'aumento dei servizi, non il monopolio decisionale. È nostra precisa intenzione attraverso questa nota stampa, ufficializzare, così come già sottolineato, non solo la richiesta al presidente Oliverio ma che tale richiesta verrà immediatamente inoltrata, oltre che alle Trenitalia, al Ministero dei Trasporti del nuovo Governo".

Dettagli Creato Sabato, 02 Giugno 2018 10:40