Governo, il Pd Calabria a Roma: "Dimostriamo che esiste una visione diversa"

"Siamo in piazza per dimostrare al Paese che esiste una visione delle istituzioni e della politica diversa da quella espressa dalle forze che hanno da poche ore formato il Governo". Lo affermano, in una nota, i componenti del Comitato organizzativo calabrese giunti a Roma per prendere parte all'iniziativa promossa dal Pd. "La nostra adesione alla manifestazione nazionale del Pd - aggiungono - attesta la presenza di una comunità democratica che non è disposta ad arretrare sul terreno dei diritti, della libertà e dei valori fondanti del nostro ordinamento". "Sono presenti alla manifestazione - si afferma ancora nella nota - decine di esponenti istituzionali calabresi e tanti militanti, tutti uniti per difendere i valori democratici del'Italia ed il futuro del Paese"

Sono state circa 5 mila le persone in piazza a Roma per partecipare alla manifestazione L'Italia chiamo', organizzata dal Pd, viene riferito dagli organizzatori. A Roma sono arrivati militanti dem con pullman - organizzati anche dai Giovani Democratici - da Calabria, Puglia, Campania, Toscana, Umbria e Marche.

"Il reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, nel suo discorso, ha sottolineato 'la folta presenza di democratici calabresi' presenti a Roma in occasione della manifestazione in difesa della Costituzione che si è tenuta oggi nella Capitale". Lo afferma, in un comunicato, il Comitato promotore. ""L'attenzione di Martina nei nostri confronti - prosegue la nota - è motivo d'orgoglio ed è la prova del buon lavoro svolto in questi giorni".