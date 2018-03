La senatrice Granato (M5S): “La Pasqua illumini i consiglieri regionali della Calabria, rinuncino ai vitalizi”

"La Pasqua 2018 illumini i consiglieri regionali della Calabria, ancora in tempo a ridursi lo stipendio e a rinunciare ai loro vitalizi. Noi parlamentari 5stelle ci siamo già tagliati l'indennità e siamo in guerra contro i privilegi di palazzo, in un momento di grave crisi economica e di crescente sfiducia verso i partiti". Lo afferma, in una nota, la senatrice M5s Bianca Laura Granato. "Nella regione più povera d'Europa - aggiunge - i consiglieri regionali ricevono al mese l'equivalente di 3 mensilità e mezzo di stipendio medio di un calabrese, pur senza grandi fatiche e risultati concreti. Nel complesso, una legislatura dei consiglieri regionali costa ai calabresi quanto noi abbiamo versato al Fondo per il Microcredito, il che fa riflettere. Con un esposto alla Procura reggina, abbiamo già interrotto la lunga pacchia dei componenti delle strutture speciali del Consiglio regionale, che non timbravano il cartellino e giravano per voti a spese dei contribuenti. In Calabria c'è una disoccupazione giovanile al 60%, il territorio è devastato dal dissesto idrogeologico e la depurazione è inesistente. Come se non bastasse, il sistema dei trasporti e la sanità pubblica sono da Terzo mondo. Perciò i consiglieri regionali dovrebbero dare segnali di solidarietà reale". "Esprimo vergogna e riprovazione - conclude Bianca Laura Granato - per la loro mancanza di sensibilità verso gli ultimi: i percettori di mobilità in deroga, i tirocinanti della giustizia e le migliaia di precari gabbati. I calabresi spazzeranno via questa classe politica, piantata in Regione grazie al bisogno di tanti, ricattati con le briciole rimanenti dal banchetto degli ingordi".

Dettagli Creato Sabato, 31 Marzo 2018 13:48