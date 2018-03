Elezione Luigi Sbarra a segretario generale nazionale aggiunto Cisl, la soddisfazione di Luciana Giordano

La Cisl Funzione Pubblica Calabria esprime vivo compiacimento per la elezione di Luigi Sbarra a Segretario Generale Nazionale aggiunto della Cisl.

Secondo Luciana Giordano, Segretario Generale della Cisl FP Calabria si tratta di "Un meritato riconoscimento al lungo e proficuo lavoro svolto da Sbarra nella Cisl, avendo dimostrato, fin dall'inizio del suo percorso sindacale, grandi capacità e competenze nel delicato compito di rappresenta ricoperto ai vari livelli dell'Organizzazione. La Calabria lo ha visto per anni impegnato in un lavoro finalizzato al miglioramento delle condizioni economiche e sociali di un territorio afflitto da criticità di ogni sorta, prima fra tutte la crisi occupazionale. Ma il suo impegno ha prodotto non pochi frutti anche in qualità di componente della Segreteria nazionale confederale e di Segretario Generale della FAI Cisl.

Oggi, all'Auditorium di via Rieti a Roma, dove si è celebrato il Consiglio Generale nazionale della Cisl, che ha votato coralmente la proposta della Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, di assurgere Luigi Sbarra al nuovo prestigioso ruolo, si sono vissuti momenti di grande emozione. Siamo certi che anche in questa nuova veste, Luigi Sbarra darà il massimo di se stesso, sostenendo ed incentivando la lungimirante e strategica linea d'azione sindacale delineata dalla nostra Segretaria Generale, Annamaria Furlan, a cui va la nostra stima e gratitudine".

Dettagli Creato Mercoledì, 28 Marzo 2018 19:08