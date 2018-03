“Perseo”, assoluzione definitiva per l’avvocato Scaramuzzino

Per l'avvocato Giovanni Scaramuzzino, coinvolto nell'inchiesta "Perseo" in quanto ritenuto responsabile di truffe assicurative e di concorso esterno in associazione mafiosa, arriva l'assoluzione definitiva.

Era stato condannato in primo grado a tre anni per le truffe assicurative ed assolto per il concorso esterno associazione mafiosa, Scaramuzzino, difeso dagli avvocati Francesco Gambardella e Francesco Siracusano, in secondo grado era stato assolto "perché il fatto non sussiste" da entrambi i capi di imputazione.

Sentenza, questa ultima, contro cui la Procura non ha proposto appello in Cassazione e che, quindi, ora è diventata definitiva.