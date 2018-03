Ferro (FdI): "Manovra non sia scritta da Gentiloni"

"Se c'e' una certezza attestata dal voto del 4 marzo, e' che gli Italiani hanno voluto cacciare via il centrosinistra di Renzi e Gentiloni dal governo del Paese. Non si puo' consentire allora a chi ha dimostrato di governare contro gli interessi nazionali di predisporre manovre economiche che rischiano di compromettere le azioni del prossimo esecutivo. Nel Def vengono definiti i piani economici dei prossimi tre anni: non puo' essere un presidente del Consiglio con le valigie gia' sull'uscio di palazzo Chigi a decidere ancora del futuro del Paese". Lo dichiara la deputata calabrese di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro.

"Come Fratelli d'Italia vogliamo impedire l'aumento dell'Iva gia' previsto per il 2019 - aggiunge la deputata - ma soprattutto vogliamo inserire nel Def alcune proposte concrete che puntano a fare ripartire l'economia, attraverso l'introduzione di tassa unica al 15 per cento sui maggiori redditi dichiarati rispetto all'anno precedente e l'abolizione dell'assurdo limite all'utilizzo del contante. Soluzioni che mirano a sostenere le famiglie e le persone piu' deboli, che guardano alla sicurezza dei cittadini destinando maggiori risorse alle forze dell'ordine, che vogliono dare una inversione di rotta alle politiche in materia di immigrazione". "Come ha gia' ricordato Giorgia Meloni, il termine del 30 aprile per la predisposizione del Def non e' perentorio, per cui il centrosinistra - conclude Ferro - non tenti di giustificare con le richieste dell'Europa un ultimo colpo di coda che ha il becero obiettivo politico di ostacolare il lavoro del prossimo governo".