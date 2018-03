Elezioni capigruppo, il senatore Mangialavori (Fi): “Buon lavoro ad Anna Maria Bernini”

"Auguro buon lavoro al nuovo presidente dei senatori azzurri, Anna Maria Bernini, eletta oggi all'unanimità. Sono sicuro che saprà spendersi al meglio per garantire coesione in Forza Italia, portando avanti il processo di rinnovamento voluto dal presidente Berlusconi". Lo afferma, in una dichiarazione, il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

