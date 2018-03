Bus da noleggio, in Calabria oltre il 26% senza revisione

Il 26,51% degli autobus per trasporto persone destinati a servizio di noleggio con conducente immatricolati in Calabria non è in regola con la revisione. Percentuale alta che fa della regione la seconda in Italia per mezzi non in regola con la revisione, dopo la Campania. É quanto emerge da un'analisi di Facile.it su dati ufficiali del Ministero dei Trasporti. Si tratta, nello specifico, è scritto in una nota, di 224 mezzi su un totale di 845 presenti nell'Archivio nazionale dei veicoli gestito dalla Motorizzazione. Rientrano in questa categoria di veicoli, ad esempio, quelli utilizzati per le gite scolastiche degli alunni o per i tour turistici.

A livello nazionale, la percentuale di quelli non in regola con la revisione è pari al 18,62%. In base ai calcoli di Facile.it, la provincia con la percentuale più alta di mezzi non revisionati è Vibo Valentia (49 pari al 40,50%), seguita da Catanzaro (30, 26,55%), Reggio Calabria (57, 23,95%), Cosenza (72,23,68%) e per finire Crotone (16, 23,19%).