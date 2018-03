La Regione Calabria alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna

Dal 26 al 29 marzo 2018 a Bologna si terrà la 55esima edizione del Children's Book Fair 2018, un appuntamento interamente dedicato al mondo dell'editoria per bambini e ragazzi.

Si tratta di uno dei punti di riferimento principali per chi opera nel campo dei contenuti per l'infanzia, al quale prende parte un variegato pubblico internazionale. Ogni edizione accoglie un paese ospite d'onore e quest'anno è la volta della Cina, alla quale viene riservato ampio spazio per l'esposizione di libri, presentazione di incontri culturali e accoglienza del pubblico.

Anche quest'anno, la Regione Calabria ha confermato la sua partecipazione, con un apposito stand e spazio incontri in cui verrà ospitata una serie di appuntamenti di natura culturale ed artistica. Tutti potranno seguire l'attività calabrese alla Fiera attraversi i canali social del Sistema Bibliotecario Regionale, "Biblioteche Calabria".

L'Amministrazione regionale ha creduto di mantenere, ancora una volta, aperta l'opportunità di ospitare editori, autori, disegnatori, insegnanti e operatori culturali calabresi che potranno così presentare le loro opere editoriali e i progetti dedicati ai bambini e ai ragazzi. Va sottolineato come Children's Book Fair sia un appuntamento di caratura mondiale in cui grande interesse suscita il settore dell'illustrazione, per il quale sono presenti protagonisti della scena internazionale. A tal proposito, la Regione ha offerto la possibilità di frequentare la Fiera agli studenti delle Accademie di Belle Arti di Catanzaro e Reggio Calabria, per un percorso di formazione e l'esecuzione di live painting per il pubblico della manifestazione.

Per quanto riguarda il programma delle presentazioni nello spazio Calabria, si parte il 26 marzo con Teomedia e il suo Museum Children Book, l'illustrazione dei progetti editoriali della collana e degli ebook realizzati dagli studenti che hanno preso parte alle attività organizzate nelle scuole calabresi. A seguire, la presentazione dell'ebook e dell'app di Teomedia dal titolo "Lady Castagna: il frutto nascosto nel riccio".

Martedì 27, la fondazione Attilio ed Elena Giuliani Onlus e Luigi Pellegrini Editore si occuperanno della scoperta di Consentia Itinera assieme al direttore dello stesso museo multimediale. Successivamente, il pubblico potrà prendere parte ad un workshop con relativa presentazione e confronto, dal titolo " Tra arte e ambiente a spasso con Eustachio" della Falco editore.

Non mancano assolutamente le iniziative dedicate al mondo dell'infanzia, ancora una volta con la presentazione e workshop di "A scuola con il Kamishibai e con le valigie narrative" di Artebambini. Nel pomeriggio del 27 marzo verrà presentato il libro "Il formichiere Ernesto" della Coccole Books, con accompagnamento audio e video.

Mercoledì 28 si svolgerà un evento di promozione del Festival B-Book, che avrà luogo a Cosenza nei giorni dal 7 al 9 maggio 2018, in cui si discuterà di letteratura per bambini e ragazzi. Luca Scornaienchi, in qualità di responsabile artistico, curerà la presentazione delle attività del Museo del fumetto di Cosenza, realtà riconosciuta nel Sistema Museale Regionale per poi dedicarsi, giovedì 29, alla presentazione del "Commissario Mascherpa: Storie e racconti del primo poliziesco ambientato in Calabria", un prodotto editoriale realizzato con la Polizia di Stato.

L'evento conclusivo della fiera sarà curato dall'Associazione Amica Sofia che presenterà il progetto "La biga alata: sui sentieri del mito e dell'interpretazione", in partenariato con il Liceo classico statale "P. Galluppi" di Catanzaro e il contributo dell'associazione per la ricerca e promozione delle pratiche di filosofia dialogica nella scuola e nella società.