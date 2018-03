E' stato un vero successo l'iniziativa dell'Associazione Animalisti Italiani Onlus – www.animalisti.it – che da questa mattina ha invaso pacificamente più di 200 Chiese e piazze di tante città italiane: il 40% in più rispetto allo scorso anno! Tutto ciò è stato possibile grazie a più di 400 volontari che hanno distribuito oltre 170.000 depliant e palloncini a favore di una Pasqua cruelty free, invitando i cattolici italiani a risparmiare la vita a piccoli neonati quali gli agnelli.

Da Roma a Milano, da Bologna a Reggio Calabria con indosso una felpa recante la celebre frase di Leonado Da Vinci "Non mangio niente che abbia un cuore", i volontari dell'Associazione Animalisti Italiani Onlus hanno portato il loro messaggio d'amore e speranza per una Pasqua senza crudeltà: CHI SALVA UNA VITA SALVA IL MONDO: #SAVETHELAMB.



"Ci tengo a ringraziare uno per uno le centinaia di nostri volontari che hanno diffuso il nostro messaggio d'amore. Un grazie speciale all'attrice Daniela Poggi che anche oggi si è battuta al nostro fianco" - commenta Walter Caporale, Presidente degli Animalisti Italiani Onlus -"Una giornata bellissima in tutti i sensi, speriamo che il sole che splende oggi in tutta Italia illumini le coscienze dei cattolici" .