Mareggiate su Tirreno, FI: "Politica e partiti siano uniti. Servono azioni immediate"

"Abbiamo visitato, il litorale cosentino, pesantemente colpito da mareggiate che hanno flagellato i lungomari di diversi comuni della costa, da Amantea fino a Tortora.

Siamo vicini alle popolazioni colpite ed a tutti i Sindaci del comprensorio."

Lo dichiarano in una nota congiunta i coordinatori provinciali di Forza Italia Antonio De Caprio, Carmelo Salerno e Luigi De Rose, il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Vincenzo Trotta, il consigliere provinciale Eugenio Aceto ed il consigliere regionale Gianluca Gallo.

"Abbiamo inoltre incontrato i rappresentanti dei balneari, Francesco Russo della FIBA Confesercenti ed Antonio Giannotti Presidente Regionale del SIB Confcommercio Calabria, che hanno rappresentato in maniera univoca una situazione drammatica del litorale e delle attività presenti, rimarcando anche lo stato d'animo dell'intera categoria che chiede uno sforzo per tutelare un comparto, quello dell'impresa balneare, già messo da anni a dura prova da una direttiva vergognosa, la normativa Bolkestein, che ha solo l'obiettivo di affondare una delle principali economie del nostro Paese e dalla quale gli ultimi governi non hanno protetto questa categoria, rinviando semplicemente la piena entrata in vigore della stessa.

Siamo e saremo impegnati in una ampia mobilitazione per sollecitare interventi immediati volti a ripristinare l'agibilità di queste aree ed a tutela delle categorie e degli esercenti, per evitare la compromissione della stagione turistica estiva e le economie del comprensorio.

Vigileremo su una celere attuazione degli interventi, una volta ottenuti i finanziamenti, e ci impegniamo a verificare se eventualmente cavilli burocratici o ritardi amministrativi hanno determinato l'aumento dei danni subiti dalle popolazioni del Tirreno.

Sia in consiglio provinciale che in consiglio regionale presenteremo specifici odg e allo stesso modo i nostri rappresentanti parlamentari si faranno portavoce nei confronti del governo nazionale affinché venga riconosciuta dallo stesso la giusta attenzione.

La politica, i partiti e le associazioni di categoria siano perciò, con oggettività, uniti ed impegnati a tutela del territorio e della nostra Terra senza divisione alcuna ma con l'obiettivo primario di fare il bene della Calabria".