La Giunta regionale si è riunita nel pomeriggio sotto la presidenza del presidente Mario Oliverio, con l'assistenza del Segretario generale Ennio Apicella.

Su proposta del presidente Oliverio è stata approvata la richiesta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali della dichiarazione di carattere eccezionale dei venti impetuosi verificatisi in Calabria nel mese di gennaio 2018.

Su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno è stato approvato l'affidamento delle funzioni di direttore reggente dell'Art-Cal, l'Autorità regionale dei Trasporti della Calabria, alla dottoressa Valeria Scopelliti.

Approvati, inoltre, la rimodulazione del programma originario di "Valorizzazione dell'Antica Kroton" e lo schema d'accordo per la realizzazione del programma "Valorizzazione dell'antica Kroton e del sistema ambientale, turistico e culturale da Crotone a Capo Colonna", tra Regione, Ministero dei Beni culturali e del Turismo- Segretariato regionale per la Calabria e Comune di Crotone.

La Giunta ha approvato, oltre alcune variazioni di bilancio, la nomina del referente unico regionale per il monitoraggio delle opere pubbliche e la costituzione del gruppo di lavoro e, infine, la costituzione di parte civile in un procedimento penale relativo ad incendi boschivi.