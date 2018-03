Oggi Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria

Il Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria è convocato, in via ordinaria, per lunedì 19 marzo 2018, alle ore 11, in prima convocazione, e martedì 20 marzo 2018, alle ore 11, in seconda convocazione.

L'Assise si riunirà presso la Sala del Consiglio di Palazzo Corrado Alvaro per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

· Approvazione Linee Programmatiche 2017-2020 per il Governo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

· Modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitano.

· Proposta per l'abrogazione del 2° comma dell'art. 36 dello Statuto vigente.

· Servizio di Car Sharing nella Città Metropolitana di Reggio Calabria. Approvazione del relativo Regolamento.

· Approvazione "Regolamento per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e istruttore di guida delle autoscuole per conducenti".

· Approvazione "Regolamento per l'espletamento degli esami per il rilascio dell'attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

· Approvazione nuovo Regolamento della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la disciplina della gestione e della concessione dei beni immobili e dei beni mobili iscritti in pubblici registri confiscati alla criminalità organizzata.

· Approvazione Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo Unico Metropolitano delle Associazioni.

· Approvazione Regolamento per la concessione del patrocinio, dell'uso del gonfalone, dei contributi, degli accordi di collaborazione e sponsorizzazione" della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

· Modifica all'art. 11 della Convenzione approvata con Delibera di C.P. n. 32 del 24.09.2015, ed integrata con Delibera di C.M. n. 31 del 01.09.2017.

· Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria

· Mozione per l'Aeroporto strategico ed internazionale dello Stretto.