Adalgisa Aurelia Caracciolo nuovo presidente di “Unica”

Adalgisa Aurelia Caracciolo è stata nominata quale nuovo Presidente di "UNICA".

Nella prima riunione del nuovo direttivo composto da Luigi Branca, Filomena Piraino, Federica Nucera,Antonio Salimena, Michele Franco, Nicoletta Cacozza, Simone D'adamo e Giulia Bellani è stato deliberato il rinnovo delle cariche sociali.

VICEPRESIDENTE: LUIGI BRANCA

SEGRETARIO: FILOMENA PIRAINIO

TESORIERE: MICHELE FRANCO

Il Presidente neo- eletto subentra a Cristofaro Russo, fresco di nomina all'interno della Commissione Mensa dell'Università della Calabria.

"Ringrazio il mio predecessore Cristofaro Russo per la sua illuminata ed efficacia guida negli ultimi due anni, e sono sicura che non ci abbandonerà in questo percorso", ha detto il Presidente neo-eletto."

"Termino tale mandato di Presidenza sapendo di aver dato il massimo per l'associazione e l'intero Campus", ha commentato Russo, presidente uscente di "UNICA".