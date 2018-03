Galleria Santomarco: Oliverio scrive all’AD di Rete Ferroviaria Italiana

Appresa la notizia che la Procura di Paola ha finalmente revocato il sequestro della galleria Santomarco della linea ferroviaria Cosenza-Paola, chiusa dallo scorso 6 dicembre , il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, ha inviato una lettera all'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana, ing. Maurizio Gentile, di cui si riporta, di seguito, il testo integrale:

"Egregio Ingegnere,il dissequestro della Galleria Santomarco, disposto dalla Procura di Paola, è un passaggio fondamentale per il superamento di una situazione che sta creando grande difficoltà alla popolazione del cosentino e non solo.

L'interruzione del servizio è un danno in primo luogo per pendolari e gli altri utenti del servizio ferroviario, ma danneggia in modo serio anche tutti gli altri attori coinvolti, inclusi il gestore del servizio e la stessa Regione. L'importanza strategica di questo collegamento è stata resa ancora più evidente dai problemi degli scorsi mesi sulla strada statale 107".

Anche il traffico merci ha risentito e risente pesantemente dell'interruzione. Non si contano le cancellazioni e i ritardi dei treni merci a Gioia Tauro a causa del cambio del tracciato ferroviario, vista l'impossibilità di utilizzare la relazione Sibari-Paola.

Le scrivo quindi per invitare Rete Ferroviaria Italiana a procedere con la massima sollecitudine al sopralluogo che consentirà di definire nel dettaglio gli interventi necessari sul tratto ferroviario interessato e ai successivi tempestivi lavori di messa in sicurezza, propedeutici alla riattivazione del servizio ferroviario.

Consapevoli della necessità di garantire, innanzitutto, la sicurezza degli utenti e rispettosi del ruolo della magistratura, nel cui lavoro la Giunta Regionale ripone la massima fiducia, auspichiamo vivamente che la riattivazione del servizio avvenga il più rapidamente possibile.

L'attenzione della Giunta Regionale alla situazione è massima e costante. Il nostro augurio è che il lavoro serio e scrupoloso di Rete Ferroviaria Italiana porti presto al ripristino dei collegamenti ferroviari sulla linea Cosenza-Paola. Ringraziandola per l'attenzione la saluto cordialmente".