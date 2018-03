Domani Salvini in Calabria: “Prima gli italiani e il lavoro”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, domani pomeriggio saraà in Calabria per ringraziare gli elettori della regione nella quale e' stato eletto senatore alle Politiche del 4 marzo scorso. Due gli appuntamenti in programma per Salvini: il primo, alle ore 16,30, a Lamezia Terme, in un hotel, il secondo alle 18,30 a Rosarno per un incontro nell'anfiteatro del Liceo Scientifico dal titolo "Prima gli italiani, prima il lavoro".

"Amici calabresi, domani torno nella vostra splendida Terra per ribadire 2 concetti: #primagliitaliani e #primaillavoro!". Lo scrive su twitter il leader della Lega, Matteo Salvini alla vigilia della sua visita in Calabria. "Vi aspetto - prosegue - alle ore 16.40 a Lamezia Terme e, verso le 18, a Rosarno, per condividere assieme a voi il nostro progetto di Futuro per il Sud e per tutto il Paese".

Nei suoi appuntamenti in Calabria Salvini sara' accompagnato, tra gli altri, dal coordinatore regionale della Lega, Domenico Furgiuele, anch'egli eletto al Parlamento alle Politiche del 4 marzo

"Vado dall'altra parte del Paese - aveva detto giovedì sera Salvini, intervenendo a un'iniziativa pubblica in Trentino - dove migliaia di persone perbene mi hanno detto 'liberaci dalla 'ndrangheta e lasciaci qui a lavorare', perche' c'e' una parte del Sud che non vuole essere pagato per stare sul divano a guardare la televisione ma vuole crescere per non scappare altrove".