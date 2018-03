Ecco la campagna solidale di Pasqua “Cerco un Uovo Amico!”: basta uovo per aiutare la ricerca scientifica a guarire tanti bambini malati di neuroblastoma

A Pasqua basta un uovo per aiutare la ricerca scientifica a guarire tanti bambini malati di Neuroblastoma e sconfiggere un giorno tutti i Tumori Solidi Pediatrici.Grazie alla Campagna solidale Cerco un Uovo Amico! tutti possono sostenere l'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S., quella del "Bambino con l'imbuto", cheda 25 anni dice stop a una malattia terribile, prima causa di morte in età prescolare,dopo le leucemie. Spesso questo tumore maligno, subdolo e aggressivo, non viene riconosciuto dai primi sintomi, simili a quelli di una semplice influenza e quando si giunge alla diagnosi, si presenta in fase già avanzata con metastasi allo scheletro e al midollo.

Con determinazione e con l'aiuto di tutti i suoi sostenitori l'Associazione, presieduta da Sara Costa, ha donato oltre 20 milioni di euro ai ricercatori dell'Istituto Gaslini di Genova e dei centri di eccellenza nazionali, che stanno lavorando al "Progetto Clinico – Traslazionale Italiano per il Neuroblastoma" volto a individuare cure innovative ed efficaci, sperimentare nuovi farmaci e terapie sempre più personalizzate, adatte a curare i bambini che non rispondono alle terapie tradizionali.

Scegliere le uova di cioccolato "Cerco un Uovo Amico!" significa contribuire al sogno di guarire tutti i bambini ammalati di cancro. Le uova si possono prenotare in Associazione, telefonando al numero 010 9868319 o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , si possono richiedere direttamente on-line sul sito www.neuroblastoma.org o trovare negli stand allestiti nelle piazze di varie città italiane. Scegliere le uova di Pasqua solidali è un doppio regalo per grandi e piccini. I bambini potranno gustare l'ottimo cioccolato Barry Callebaut, latte o fondente, di qualità superiore alla media; senza grassi vegetali diversi dal burro di cacao, senza OGM e senza glutine, quindi adatto anche ai celiaci. I genitori aiuteranno l'Associazione e regalando un "uovo amico" renderanno migliore la Pasqua e offriranno una speranza in più di vita ai piccoli pazienti.

Attiva in tutta Italia "Cerco un Uovo Amico" si svolge con il Patrocinio del Ministero dell'Interno, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Assoarma, Associazione Nazionale Carabinieri, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia, Federazione Italiana Medici Pediatri.

L'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS è un ente senza scopo di lucro nato nel 1993 presso l'Istituto "G.Gaslini" di Genova per volontà di ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­genitori e oncologi, con l'obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sul Neuroblastoma e, in seguito, sui Tumori Solidi Pediatrici. Oggi conta circa 120.00 sostenitori ed è attiva su tutto il territorio nazionale. Nei 25 anni di ­­­­­­­­­­­­­­­­attività ha destinato oltre 20 milioni di Euro alla ricerca scientifica.