Pd, Magorno incontra Martina: continua percorso congressuale

L'impianto del percorso congressuale regionale del Pd Calabria rimane intatto, per cui l'assemblea regionale del partito si riunirà lunedì prossimo 19 marzo.

Presente anche Ernesto Magorno alla riunione odierna fra il vicesegretario nazionale, Maurizio Martina, il responsabile organizzativo nazionale, Andrea Rossi, e i segretari regionali dimissionari e in scadenza.

L'indicazione generale data ai territori è stata quella di sospendere le procedure congressuali in attesa di un quadro definitivo e di insieme. Ciò non vale per la Calabria, in quanto Magorno ha convenuto con Martina e Rossi la necessità di proseguire il percorso di riorganizzazione del partito calabrese.