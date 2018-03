Il ministro dell'Interno e vicepremier della Slovacchia annuncia le dimissioni

Il ministro dell'Interno e vicepremier della Slovacchia, Robert Kalinak, ha annunciato oggi le proprie dimissioni come negli ultimi giorni avevano chiesto migliaia di cittadini dopo l'omicidio del giornalista Jan Kuciak. Il giovane cronista - ritrovato morto il mese scorso assieme alla propria compagna - stava conducendo un'inchiesta che avrebbe secondo alcuni dimostrato un eventuale collegamento tra gli esponenti del governo e la 'ndrangheta italiana. "Ho deciso di dimettermi. Credo che con questo gesto - ha detto ormai l'ex ministro - contribuiro' a stabilizzare la situazione nel Paese". Nei giorni scorsi migliaia di persone sono scese in strada a Bratislava e non solo, per chiedere le dimissioni del governo e una stretta contro la corruzione e la criminalita' organizzata. Secondo i media locali, almeno 40mila hanno sfilato solo nella capitale, una folla che non si vedeva dalle proteste del 1989, l'anno della caduta del Muro di Berlino. "La mia priorita' - ha detto Kalinak - e' far luce su questo doppio omicidio. Dobbiamo sapere chi e perche' lo ha fatto". Dopo lo scandalo Kuciak uno dei partiti della coalizione al potere, Most Hid, aveva minacciato di uscire se il vicepremier non si fosse dimesso. Nel pomeriggio, i vertici del partito si riuniranno per decidere se restare o abbandonare comunque il premier Robert Fico. Quest'ultimo nei giorni scorsi ha proposto di risolvere la crisi con un rimpasto di governo ed elezioni anticipate.

