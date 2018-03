Stumpo (LeU): "Provare a far governare il M5S"

"Bisogna provare a far governare chi ha suscitato le maggiori aspettative, cioe' il Movimento 5 Stelle". Lo ha affermato il parlamentare di "Liberi e Uguali"", Nico Stumpo, a Lamezia Terme per partecipare a un incontro di analisi del voto in Calabria.

"In questo momento - ha proseguito - sono molto alte le aspettative verso i 5 Stelle: mi auguro che si possa provare a fare un governo, non so come e chi ma non credo che sia utile al Paese tornare al voto nel minor tempo possibile, e se si fa un governo difficilmente si potra' tornare in poco tempo alle urne. Vedremo quale delle forze politiche avra' le condizioni per fare un governo, ma - ha osservato Stumpo - penso che forse bisognerebbe provare a far governare chi ha suscitato le maggiori aspettative, cioe' il Movimento 5 Stelle: ai 5 Stelle spetta adesso dimostrare di avere la capacita' di coagulare una maggioranza attorno alle loro proposte, e spettera' agli altri, a chi guarda, riuscire a incidere in qualche modo. Ovviamente - ha concluso l'esponente di "Liberi e Uguali" - non e' compito nostro avanzare una premiership, e' compito delle due forze che hanno vinto dimostrare la capacita' di avanzare proposte tali da essere maggioranza in Parlamento". (AGI)