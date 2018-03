"È obbligo dare dei chiarimenti in ordine alla vicende processuali che hanno interessato il sig. Diegò Rodà, cittadino italiano, nel territorio Slovacco ad opera di quella Autorità". Lo afferma

l'avvocato Antonino Curatola, difensore di una delle persone fermate e poi rilasciate in relazione alla vicenda dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak, in Slovacchia (Leggi qui la notizia).

"Lo stesso – continua il legale – è stato posto in stato di fermo per una presunta ipotesi di indebita percezione di fondi comunitari europei. Nessuna contestazione è stata mossa nei confronti dello stesso in ordine al duplice omicidio.

A seguito dell'interrogatorio, il sig. Diego Rodà ha ampiamente chiarito che nessuna violazione era stata commessa dallo stesso, circostanza che ha determinato la immediata liberazione.

Risulta anche smentita, da parte del Presidente della Polizia Slovacca, Tibor Gaspar, con comunicato del 02.03.2018, 21.40 che la polizia Slovacca o l'ufficio del pubblico ministero abbiano mai ricevuto nel 2014 avvertimenti sul gruppo di calabresi arrestati giovedì in Slovacchia.

Al contrario lo stesso Presidente, Tibor Gaspar, ha chiarito che è stata quella autorità a richiedere informazioni nel febbraio 2014 all'Autorità Italiana, quest'ultima ha risposto solamente nel mese di ottobre 2015.

La informazioni fornite da parte dell'Autorità Italiane, secondo quanto riferisce il Presidente, Tibor Gaspar, è che: non hanno alcuna conoscenza nei loro database.

Questo a dimostrazione – conclude l'avvocato Curatola – di come è infondata la notizia che il sig. Rodà Diego abbia legami con associazioni criminali".